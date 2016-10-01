Avrupa Lens’i alkışladı

Fenerbahçe'nin Feyenoord'uyenerek liderliğe oturduğumaçta gösterdiği performanslataraftarın beğenisini kazanan JeremainLens, UEFA AvrupaLigi'nde 'Haftanın Oyuncusu'seçildi. UEFA'nın resmi sitesindeyapılan oynlamada yüzde70'lik oyla ilk sırada yer alan sarı-lacivertli oyuncuyu, yüzde11'lik oyla Giuliano ve yüzde9'luk oyla Kovalenko takip etti.Süratini tekniği ve top saklamaözelliği ile birleştirenLens, Feyenoordsavunmasınaperşembegecesiçokzoranlar yaşatmıştı.
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