Avrupa Lens’i alkışladı

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yenerek liderliğe oturduğu maçta gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan oynlamada yüzde 70'lik oyla ilk sırada yer alan sarı- lacivertli oyuncuyu, yüzde 11'lik oyla Giuliano ve yüzde 9'luk oyla Kovalenko takip etti. Süratini tekniği ve top saklama özelliği ile birleştiren Lens, Feyenoord savunmasına perşembe gecesi çok zor anlar yaşatmıştı.