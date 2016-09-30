Zirveye bayrak Dicktik!

Kanarya 1 attı, 3 aldı... UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Feyenoord'u 1-0 yenen Fenerbahçe 4 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Sarı-Lacivertliler ilk yarıdaki en etkili atağında golü buldu. 18. dakikada Ozan Tufan topu Emenike'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda uzak kale direğine çarpan top, filelerle buluştu: 1-0. 35. dakikada Feyenoord çok hızlı çıktı. Ceza sahasına gönderilen ara pasta Volkan çıktı ve topu uzaklaştırdı. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve devre 1-0 sona erdi. 50. dakikada Van der Wiel'in aşırtma vuruşunda Brad Jones başarılı oldu. 51. dakikada Mehmet Topal'ın çok büyük hatasında araya Dirk Kuyt girdi ama kaleci Volkan Demirel izin vermedi.



LENS MÜTHİŞ GİTTİ AMA GOLÜ ATAMADI

58'DE Sow'un röveşatası savunmaya çarptı ve Jones'ta kaldı. 62. dakikada Fenerbahçe, Josef'le 2. gole çok yaklaştı. Ama Sambacı kötü vurdu. 72. dakikadaki Feyenoord atağında kaleye gitmekte olan topu Skrtel müthiş bir şekilde çıkardı ve golü önledi. 78. dakikada Lens topu 70 metre harika bir şekilde sürdü. Rakibinden de kurtuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. Ama Fenerbahçe skoru koruyup 3 puanı aldı.



EMENİKE YİNE AFFETMEDİ!

Son haftalarda formunun zirvesinde olan Emmanuel Emenike dün de çok başarılı bir performans sergiledi. 18. dakikada takımına 3 puanı getiren golü atan Nijeryalı futbolcu rakip defansı çok zorladı. Yaptığı presle tribünlerden alkış alan Emenike 77'de yerine Van Persie'ye bıraktı.



KADIKÖY'DE KUYT SEVGİSİ

Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve sergilediği futbolla iz bırakan Dirk Kuyt dün Feyenoord formasıyla eski takımına karşı sahaya çıktı. Tribünler maç öncesi Hollandalı futbolcuyu çağırıp bağrına basarken, Fenerbahçe yönetimi de Kuyt'a plaket verdi.



SEN NEYMİSSİN BE LENS!

Feyenoord karşısında çok iyi bir mücadele sergileyen Fenerbahçe'de en fazla öne çıkan isim Jeremain Lens oldu. Son iki lig maçında 4 asist yapan Hollandalı yıldız dün de çok etkiliydi.



TRİBÜNLER AYAKTA ALKIŞLADI

Emenike'nin golü öncesi topu takımına kazandıran Lens ikinci yarıda inanılmaz hareketlerle gol pozisyonu yarattı. Ama son vuruşu yapamadı. Yine de tribünler Lens'i ayakta alkışladı.

