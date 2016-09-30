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Yere göğe sığdıramadılar! Arda Barcelona’dır

Marca, “Arda Barcelona’dır” manşetini atarken El Mundo Deportivo, “Başaktör” ifadesini kullandı

Yere göğe sığdıramadılar! Arda Barcelona’dır
Şampiyonlar Ligi'nde takımı Barcelona, Mönchengladbach deplasmanında 1-0 gerideyken 59. dakikada oyuna giren ve attığı şıkgolle takımını ateşleyen Arda Turan, İspanya basınında bir kez daha gündem oldu.

SECDE EDEN RESMİNİ PAYLAŞTI
Katalan ekibinin 2-1 galibiyetinde büyük rol oynayan Arda için Marca "Arda Barcelona'dır" başlığını attı. Sport, "Arda aziz olmaya devam ediyor"; El Mundo Deportivo da "Başaktör Arda" manşetleriyle çıktı. Arda, sevincini secdeye eğilerek yaşarken sosyal medya hesabında ise "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.
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