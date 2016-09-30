Yere göğe sığdıramadılar! Arda Barcelona’dır

Şampiyonlar Ligi'nde takımı Barcelona,Mönchengladbach deplasmanında 1-0 gerideyken59. dakikada oyuna giren ve attığı şıkgolle takımını ateşleyen Arda Turan, İspanyabasınında bir kez daha gündem oldu.
SECDE EDEN RESMİNİ PAYLAŞTI Katalan ekibinin 2-1 galibiyetinde büyük rol oynayan Arda için Marca "Arda Barcelona'dır" başlığını attı. Sport, "Arda aziz olmayadevam ediyor"; El Mundo Deportivo da "BaşaktörArda" manşetleriyle çıktı. Arda, sevincini secdeye eğilerek yaşarken sosyal medya hesabında ise "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.
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