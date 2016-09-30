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Tüm gözler Terim'de

bugün aday kadroyu açıklıyor. Ancak herkes 5 yıldızın akıbetini merak ediyor... Arda Turan, Burak, Selçuk, Gökhan ve Caner'in çağrılıp çağrılmayacağı bugün belli olacak.

Tüm gözler Terimde
2018 Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu bugün açıklanacak. Bu iki önemli sınav öncesi en çok merak edilen konu, Hırvatistan maçına çağrılmayan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fatih Terim tarafından milli davet alıp almayacağı. Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalan Ayyıldızlılar, Ukrayna ile 6 Ekim Perşembe günü Konya'da, İzlanda ile 9 Ekim Pazar günü deplasmanda kozlarını paylaşacak.

ARDA'NIN FORM DURUMU İYİ
Bu kritik maçlar öncesinde özellikle milli takım kaptanlığını yapan Arda Turan'ın çağrılıp çağrılmayacağı Türk spor kamuoyunun merakını uyandırıyor. Arda Turan geçtiğimiz günlerde bir spor kanalında açıklamalar yapmış ve milli takıma tekrar çağrılacağını umduğunu ifade etmişti. Arda Turan, "Ben milli takım kaptanıyım. Hocamın bana karşı tavrının olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Şu anda Barcelona'da iyi bir form düzeyi yakalayan Arda Turan, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi maçında Alman ekibi M'gladbach'a takımının beraberlik golünü atmış ve takımı maçı 2-1 kazanmıştı.
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