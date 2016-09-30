Tüm gözler Terim'de

2018 Dünya Kupası elemelerinde Ukraynave İzlanda ile karşılaşacak olan AMilli Futbol Takımı'nın kadrosu bugünaçıklanacak. Bu iki önemli sınav öncesi ençok merak edilen konu, Hırvatistan maçınaçağrılmayan Arda Turan, Burak Yılmaz,Selçuk İnan, Caner Erkin ve GökhanGönül'ün Fatih Terim tarafından millidavet alıp almayacağı. Gruptaki ilk maçındaHırvatistan'la 1-1 berabere kalan Ayyıldızlılar,Ukrayna ile 6 Ekim Perşembegünü Konya'da, İzlanda ile 9 Ekim Pazargünü deplasmanda kozlarını paylaşacak.
ARDA'NIN FORM DURUMU İYİ
Bu kritik maçlar öncesinde özellikle milli takım kaptanlığını yapan Arda Turan'ın çağrılıp çağrılmayacağı Türk spor kamuoyunun merakını uyandırıyor. Arda Turan geçtiğimiz günlerde bir spor kanalında açıklamalar yapmış ve milli takıma tekrar çağrılacağını umduğunu ifade etmişti. Arda Turan, "Ben milli takımkaptanıyım. Hocamın bana karşı tavrınınolduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Şu anda Barcelona'da iyi bir form düzeyi yakalayan Arda Turan, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi maçında Alman ekibi M'gladbach'a takımının beraberlik golünü atmış ve takımı maçı 2-1 kazanmıştı.
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