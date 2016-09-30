Sparta Prag Inter’i 3 golle yolladı 3-1

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece K Grubu'nda oynanan maçta Sparta Prag, İtalyan devi Inter'i 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Vaclav Kadlec (2) ve Holek atarken, Inter'in golü Palacio'dan geldi. Grupta 2. yenilgisini alan Inter, gruptan çıkma şansını zora soktu. Bu grupta oynanan diğer maçta İsrail temsilcisi Hapoel, Southampton ile 0-0 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: C Grubu: Kabala-Mainz: 2-3. G Grubu: Ajax-Standard Liege: 1-0, Celta Vigo- Panathinaikos: 2-0. H Grubu: Gent-Atiker Konya: 2-0, Shakhtar-Braga: 2-0. I Grubu: Krasnodar-Nice: 5-2, Schalke-Salzburg: 3-1. J Grubu: Fiorentina-Karabağ: 5-1, Slovan Liberec-PAOK: 1-2. L Grubu: Steaue Bükreş-Villarreal: 1-1, Zürich- Osmanlıspor: 2-1.