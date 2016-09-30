Sparta Prag Inter’i 3 golle yolladı 3-1

UEFA Avrupa Ligi'ndedün gece K Grubu'nda oynananmaçta Sparta Prag,İtalyan devi Inter'i 3-1yendi. Ev sahibi ekibin golleriniVaclav Kadlec (2)ve Holek atarken, Inter'ingolü Palacio'dan geldi.Grupta 2. yenilgisini alanInter, gruptan çıkma şansınızora soktu. Bu gruptaoynanan diğer maçta İsrailtemsilcisi Hapoel, Southamptonile 0-0 beraberekaldı. Diğer sonuçlar:C Grubu: Kabala-Mainz:2-3. G Grubu: Ajax-StandardLiege: 1-0, Celta Vigo-Panathinaikos: 2-0. HGrubu: Gent-Atiker Konya:2-0, Shakhtar-Braga: 2-0.I Grubu: Krasnodar-Nice:5-2, Schalke-Salzburg: 3-1.J Grubu: Fiorentina-Karabağ:5-1, Slovan Liberec-PAOK:1-2. L Grubu: SteaueBükreş-Villarreal: 1-1, Zürich-Osmanlıspor: 2-1.
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