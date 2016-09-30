Sneijder: Şampiyonluk istiyorum

Wesley Sneijder, kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldız, "Arena'da yaptığım hat-trick sonrası topu eve götürmüştüm. Evimde yeni topları ve kupaları koyacak yer var. Bu yüzden şampiyonluğu istiyorum. Fenerbahçe'ye Arena'da attığım golleri unutamıyorum" ifadesini kullandı.