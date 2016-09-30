İşte savaşan Fenerbahçe

Kadıköy'de konuk ettiği Feyenoord'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele, taraftarları skordan daha fazla mutlu etti... 18 maçtır yenilmeyen rakibi karşısında adeta göğüs göğüse çarpışan Sarı-Lacivertliler'in ortaya koytuğu karakter, istatistiklere de yansıdı. 90 dakika boyunca tam 65 ikili mücadele kazanan Fenerbahçe müthiş bir rakama ulaştı. Rakip Feyenoord ise 50'de kaldı. Sarı-Lacivertliler ayrıca 25 hava topu mücadelesinden da galip ayrıldı. Hollanda ekibi ise 14 kez hava topu kazandı. Sarı-Lacivertliler'in dikkat çeken bir başka özelliği ise rakip alandaki müthiş pres ve direkt oyun oldu. Rakibi sahasından çıkarken hataya zorlayan Advocaat'ın ekibi, 3 puanı getiren golü de böyle buldu.
ADVOCAAT: ÇOK DAHA FAZLA ATABİLİRDİK Ortaya konan karakter ve takım ruhu, Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti. 90 dakikanın bitiminde takımı tribüne çağıran taraftarlar, uzun bir süre futbolcuları ayakta alkışladı. Teknik direktör Advocaat da maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Hollandalı hoca, "Kazandık ama maalesef 1 gol attık. Daha çok atabilirdik. Mücadeleden dolayı çok mutluyum. Saha içindeki gayretimiz çok iyiydi. Rakibimiz iyi futbol oynuyordu ama onlara şans tanımadık" dedi.
FEYENOORD KADIKÖY'DETEKME TOKAT! UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndailk maçta ManchesterUnited'ı sahasında 1-0 yenen HollandaLigi lideri Feyenoord'ukonuk eden Fenerbahçe, hiç beklemediğikadar sert bir takım buldu.
SARIYLA KURTULDU...
Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Feyenoord'unorta saha oyuncusu ElAhmedi, Lens'e arkadan çift daldı.Lens acı içinde yerde kalırkenmaçın hakemiEriksson sarı kartı yeterligördü. 29'da Van der Heijden,depar atan Emenike'yevücuduyla sereserdi. Nijeryalı yıldız çoksinirlendi. Her iki futbolcuda sarı görürken Fener seyincisiVan der Heijden'i ilkyarı boyunca yuhaladı.
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