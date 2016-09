İşte savaşan Fenerbahçe

Kadıköy'de konuk ettiği Feyenoord'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu mücadele, taraftarları skordan daha fazla mutlu etti... 18 maçtır yenilmeyen rakibi karşısında adeta göğüs göğüse çarpışan Sarı- Lacivertliler'in ortaya koytuğu karakter, istatistiklere de yansıdı. 90 dakika boyunca tam 65 ikili mücadele kazanan Fenerbahçe müthiş bir rakama ulaştı. Rakip Feyenoord ise 50'de kaldı. Sarı-Lacivertliler ayrıca 25 hava topu mücadelesinden da galip ayrıldı. Hollanda ekibi ise 14 kez hava topu kazandı. Sarı-Lacivertliler'in dikkat çeken bir başka özelliği ise rakip alandaki müthiş pres ve direkt oyun oldu. Rakibi sahasından çıkarken hataya zorlayan Advocaat'ın ekibi, 3 puanı getiren golü de böyle buldu.



ADVOCAAT: ÇOK DAHA FAZLA ATABİLİRDİK

Ortaya konan karakter ve takım ruhu, Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti. 90 dakikanın bitiminde takımı tribüne çağıran taraftarlar, uzun bir süre futbolcuları ayakta alkışladı. Teknik direktör Advocaat da maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Hollandalı hoca, "Kazandık ama maalesef 1 gol attık. Daha çok atabilirdik. Mücadeleden dolayı çok mutluyum. Saha içindeki gayretimiz çok iyiydi. Rakibimiz iyi futbol oynuyordu ama onlara şans tanımadık" dedi.



FEYENOORD KADIKÖY'DE TEKME TOKAT!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda ilk maçta Manchester United'ı sahasında 1-0 yenen Hollanda Ligi lideri Feyenoord'u konuk eden Fenerbahçe, hiç beklemediği kadar sert bir takım buldu.



SARIYLA KURTULDU...

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Feyenoord'un orta saha oyuncusu El Ahmedi, Lens'e arkadan çift daldı. Lens acı içinde yerde kalırken maçın hakemi Eriksson sarı kartı yeterli gördü. 29'da Van der Heijden, depar atan Emenike'ye vücuduyla sere serdi. Nijeryalı yıldız çok sinirlendi. Her iki futbolcu da sarı görürken Fener seyincisi Van der Heijden'i ilk yarı boyunca yuhaladı.