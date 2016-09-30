Osmanlı’ya Zürih şoku

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele eden Osmanlıspor, Zürih deplasmanında hiç ummadığı bir yenilgi yaşadı. İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden rakibi önünde çok kötü oynayan Başkent ekibi, tarihindeki 8. Avrupa maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.



KARCEMARSKAS PENALTI ÇIKARDI

Mustafa Akçay'ın da Avrupa'da 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 26'da Cavusevic'in penaltısını Karcemarskas çıkardı. 45'te Schonbachler'in golüyle skor 1-0 oldu. 73'te Maher skoru eşitledi. 79'da Cavusevic'le Zürih maçı 2-1 kazandı. Diğer maçta S.Bükreş ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.