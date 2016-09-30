Oğuzhan & Gökhan götürülmüyor

Ara vermeden Süper Lig'de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a iki yıldızından kötü haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle D.Kiev maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül ve Oğuzhan, Rize'de de görev yapamayacak.