  1. Yol arkadaşları

açıklandı!

Türkiye Futbol Direktörü , 'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçları aday kadrosunu açıkladı. Arda Turan yine kadroya alınmadı.

Milli Takım kadrosu açıklandı!
Türkiye Futbol Direktörü , 'ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'deUkrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda Arda Turan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan kadroda yer almadı.

Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında A Milli Takım kampında teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan arasında yaşanan gerginlik yaşanmıştı.

Deneyimli hoca, bu futbolcuları Hırvatistan ile deplasmanda oynanan grubun ilk karşılaşmasına da çağırmamıştı.

Uzun süredir milli takıma davet edilmeyen savunma oyuncusu Ömer Toprak ise uzun süre sonra kadroda kendisine yer buldu.

İşte kadro:

KALECİLER
Volkan Babacan
Onur Recep Kıvrak
Harun Tekin

SAVUNMA
Şener Özbayraklı
Kaan Ayhan
Ahmet Yılmaz Çalık
Çağlar Söyüncü
Hakan Kadir Balta
Ömer Toprak
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı

ORTA SAHA
Emre Mor
Volkan Şen
Hakan Çalhanoğlu
Mehmet Topal
Ozan Tufan
Okay Yokuşlu
Tolga Ciğerci
Yasin Öztekin
Olcay Şahan
Yunus Mallı

FORVET
Mevlüt Erdinç
Enes Ünal
Cenk Tosun
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 18:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tolga Tolga

Sayin Terim Arda 'yi bilhassa Milli takima davet etmemekle cok iyi hareket ettiniz, tebrikler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 19:19
MATADOR MATADOR

ARDA TURANI KADROYA ALMADIN YA ''SENİ ALNINDAN ÖPÜYORUM FATİH HOCAM.'' ÖYLE DANSÖZ GİBİ KIVIRTAN ADAMLARA İHTİYACIMIZ YOK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.09.2016 18:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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