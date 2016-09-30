Konya’nın eli boş kaldı

UEFA Avrupa Ligi HGrubu'nda AtikerKonyaspor, Gent'edeplasmanda 2-0 yenilerek 2.maçında 2. yenilgisini aldı. 17.dakikada ev sahibi ekip öne geçti.Ani gelişen Gent atağında Vander Bruggen, topu sol çaprazdakiAsare'nin önüne bıraktı. Buoyuncunun ortasında, kaleci SerkanKırıntılı'nın uzaklaştıramadığımeşin yuvarlağı ceza alanıiçinde önünde bulan Saief, bekletmedensert bir vuruşla fileleregönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.33. dakikada Gent, farkıikiye çıkardı. Milicevic'in soldanortasında ön direkte topla buluşanNeto, meşin yuvarlağı kafaylafilelere gönderdi:2-0. İlk yarı bu sonuçlasona erdi.
2. YARIDAKİ ÇABALAR YETMEDİ 54. dakikada Ndongala'nınsağ kanattan ortasında ceza sahasıiçinde topla buluşan Perbet'indönerek şutunda kaleci SerkanKırıntılı topu çeldi. 61. dakikadaBajic'in pasıyla ceza sahası solçaprazında topla buluşan ÖmerAli Şahiner'in şutunda top defansaçarpıp kornereçıktı. 68. dakikada savunmadanseken topaceza yayı üzerindebuluşan Alban Meha'nınşutunda topkaleci Rinne'de kaldı.Maç 2-0 sona erdi.
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