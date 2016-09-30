Konya’nın eli boş kaldı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Atiker Konyaspor, Gent'e deplasmanda 2-0 yenilerek 2. maçında 2. yenilgisini aldı. 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen Gent atağında Van der Bruggen, topu sol çaprazdaki Asare'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı ceza alanı içinde önünde bulan Saief, bekletmeden sert bir vuruşla filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada Gent, farkı ikiye çıkardı. Milicevic'in soldan ortasında ön direkte topla buluşan Neto, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.



2. YARIDAKİ ÇABALAR YETMEDİ

54. dakikada Ndongala'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Perbet'in dönerek şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi. 61. dakikada Bajic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda top defansa çarpıp kornere çıktı. 68. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde buluşan Alban Meha'nın şutunda top kaleci Rinne'de kaldı. Maç 2-0 sona erdi.