Kadıköy’de tribünler yine boş kaldı!

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UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda seyircisi önünde oynadığı ilk maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da sarılacivertli taraftarlar fazla ilgi göstermedi.
500 FEYENOORDLU
Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar sarı-lacivertli takımı destekledi. Karşılaşmayı yaklaşık 500 Feyenoord taraftarı da deplasman tribününden izledi.
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