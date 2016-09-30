Dick Advocaat’tan RVP sürprizi

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, 2 maç aradan sonra ilk 18 kişilik kadroya dahil edildi. Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de oynanan Zorya maçından sonra teknik direktör Advocaat tarafından ligde Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı. Son 1 haftadır takımla çalışan tecrübeli futbolcu, kariyerine başladığı Feyenoord'a karşı ilk sınavını vermek için yedek kulübesinde Advocaat'tan şans bekledi.



SOW 11'E DÖNDÜ

Volkan Şen'in yokluğunda ise ilk 11'de Moussa Sow görev yaptı. Senegalli yıldız ileri üçlünün sol kanadında görev yaptı.