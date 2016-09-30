Cimbom’a yeni gurbetçi

Sezon başında Hertha Berlin'den transfer edilen Tolga Ciğerci'nin müthiş performansı Galatasaray yönetimini harakete geçirdi. Sarı-Kırmızılılar, son zamanlarda gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Kaan Ayhan için çalışmalara başladı.
HEM ÖN LİBERO HEM STOPER
Scout ekibinin sezon başından beri detaylı raporlar hazırladığı genç yıldızın hem stoper hem sağ bek hem de defansif orta saha olarak oynayabiliyor olması, Sarı- Kırmızılı yetkililerin ilgisini çekiyor. Sezon başında Schalke04'ten Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer olan KaanAyhan güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Galatasaray devre arasında bu transfer için girişimlerde bulunacak.
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