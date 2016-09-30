  1. Oğuzhan & Gökhan götürülmüyor
  2. Sneijder: Şampiyonluk istiyorum

Cimbom’a yeni gurbetçi

’den müthiş bir katkı alan Galatasaray, Milli Takım’a kadar yükselen Kaan için devre arasında girişimde bulunacak

Cimbom’a yeni gurbetçi
Sezon başında Hertha Berlin'den transfer edilen Tolga Ciğerci'nin müthiş performansı Galatasaray yönetimini harakete geçirdi. Sarı-Kırmızılılar, son zamanlarda gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen için çalışmalara başladı.

HEM ÖN LİBERO HEM STOPER
Scout ekibinin sezon başından beri detaylı raporlar hazırladığı genç yıldızın hem stoper hem sağ bek hem de defansif orta saha olarak oynayabiliyor olması, Sarı- Kırmızılı yetkililerin ilgisini çekiyor. Sezon başında Schalke 04'ten Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Galatasaray devre arasında bu transfer için girişimlerde bulunacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar