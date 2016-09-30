D.Kiev maçında 2 puana mal olan hata bu sezon ilk defa yapılmadı. 8 golün 5’ini duran toplarda ağlarında gören Beşiktaş özellikle “arka direk” sıkıntısı yaşıyor... Galatasaray derbisi ve Konyaspor deplasmanında da adeta kopya goller yiyen Siyah-Beyazlılar, birçok pozisyonda ise şansı nedeniyle topu ağlarında görmedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 2-2 berabere alarak çok önemli bir fırsat kaçıran Beşiktaş'ta duran top sıkıntısı dikkatleri çekiyor. Bu sezon yediği 8 golün 5'ini duran toplarda ağlarında gören Siyah-Beyazlılar'da özellikle "arka direk" problemi can yakıyor. Dinamo Kiev maçında Tsygankov'u bomboş bırakan Beşiktaşlı futbolcular bu hatayı ilk kez yapmadı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan ve 2-2 berabere biten Galatasaray derbisinde yediği ilk golde Eren'i yine bomboş bırakmıştı. İkinci yarıda yine benzer bir hata yapılırken, demarke pozisyonda kalan Eren ve Tolga'ya pasın gelmemesi büyük şans oldu.
GÜNEŞ "ÇOK ÇALIŞACAĞIZ" DEMİŞTİ Konya deplasmanında Bajic'in ayağından da arka direk golü yiyen Beşiktaş, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında da HakanBalta'yı ceza sahasında bomboş bırakmış, tecrübeli futbolcu da cezayı kesmişti. Şimdi teknik direktör Şenol Güneş can yakan bu soruna çözüm aramaya başladı. Tecrübeli hoca basın toplantısında bu konuyla ilgili soruya, "Çok çalışacağız" yanıtını vermişti.
İKİLİ MÜCADELEDEBEŞİKTAŞ FARKI Benfıca'nın ardından DinamoKiev'le de 1-1 beraberekalan Beşiktaş ikili mücadeleistatistiklerinde devleri geridebırakmayı başardı. İki maçtagirdiği ikili mücadelelerinyüzde 57'sini kazanan Siyah-Beyazlılar bu alanda ŞampiyonlarLigi'nin en iyisi oldu.Beşiktaş ayrıca 132 kez ikilimücadele kazanarak BayerLeverkusen'in (133) ardındanikinci sırada yer aldı.
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