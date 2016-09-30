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Arka direk problemi

D.Kiev maçında 2 puana mal olan hata bu sezon ilk defa yapılmadı. 8 golün 5’ini duran toplarda ağlarında gören özellikle “arka direk” sıkıntısı yaşıyor... Galatasaray derbisi ve Konyaspor deplasmanında da adeta kopya goller yiyen Siyah-Beyazlılar, birçok pozisyonda ise şansı nedeniyle topu ağlarında görmedi.

Arka direk problemi
Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 2-2 berabere alarak çok önemli bir fırsat kaçıran Beşiktaş'ta duran top sıkıntısı dikkatleri çekiyor. Bu sezon yediği 8 golün 5'ini duran toplarda ağlarında gören Siyah-Beyazlılar'da özellikle "arka direk" problemi can yakıyor. Dinamo Kiev maçında Tsygankov'u bomboş bırakan Beşiktaşlı futbolcular bu hatayı ilk kez yapmadı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan ve 2-2 berabere biten Galatasaray derbisinde yediği ilk golde Eren'i yine bomboş bırakmıştı. İkinci yarıda yine benzer bir hata yapılırken, demarke pozisyonda kalan Eren ve Tolga'ya pasın gelmemesi büyük şans oldu.

GÜNEŞ "ÇOK ÇALIŞACAĞIZ" DEMİŞTİ
Konya deplasmanında Bajic'in ayağından da arka direk golü yiyen Beşiktaş, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında da Hakan Balta'yı ceza sahasında bomboş bırakmış, tecrübeli futbolcu da cezayı kesmişti. Şimdi teknik direktör Şenol Güneş can yakan bu soruna çözüm aramaya başladı. Tecrübeli hoca basın toplantısında bu konuyla ilgili soruya, "Çok çalışacağız" yanıtını vermişti.



İKİLİ MÜCADELEDE BEŞİKTAŞ FARKI
Benfıca'nın ardından Dinamo Kiev'le de 1-1 berabere kalan Beşiktaş ikili mücadele istatistiklerinde devleri geride bırakmayı başardı. İki maçta girdiği ikili mücadelelerin yüzde 57'sini kazanan Siyah- Beyazlılar bu alanda Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi oldu. Beşiktaş ayrıca 132 kez ikili mücadele kazanarak Bayer Leverkusen'in (133) ardından ikinci sırada yer aldı.
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