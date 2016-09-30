14’üncü kez aklanacağız

Trabzonspor Kulübü Hukuk Kurulu avukatları Erdem Egemen ve Hakan Orhan da önceki gün İsviçre'ye giderek, F.Bahçe'nin CAS'ta açtığı davaya katıldı. Bordo- mavili kulüpten, ise CAS'a verilen savunma ile alakalı şu açıklamalar geldi: Şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. 3 Temmuz 2011'den beri farklı ulusal ve uluslararası mercilerde, toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur."