Zürih - Osmanlıspor

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İsviçre'nin Zürih takımına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara 2-0'lık Steaua Bükreş galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, ikinci maçında İsviçre 2. Ligi'nde mücadele eden Zürih'i de mağlup ederek bir üst tura yükselme adına avantaj elde etmeye çalışacak. Letzigrund Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı, Rus hakem Aleksei Eskov yönetiyor. Maç Tivibuspor 3'ten naklen yayınlanıyor.



OSMANLI AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde ise elemeler dahil 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, ayrıca namağlup unvanını korumak için mücadele edecek. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Avrupa'daki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarmak istiyor.





İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

ZÜRİH: Vanins, Brunner, Nef, Kecojevic, Voser, Kone, Buff, Kukeli, Sarr, Schönbachler, Cavusevic

OSMANLISPOR: Karcemarskars, Vrsajevic, Numan, Aykut, Tiago, Musa, Lawal, Delarge, Ndiaye, Regattin, Rusescu