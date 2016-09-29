Zafer gecesi olsun

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden 3 takımımız bu akşam gruptaki ikinci maçlarına çıkacak... A Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Zorya Luhansk deplasmanında Simon Kjaer'in son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bu kez Feyenoord'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak mücadeleyi İsveçli Jonas Eriksson yönetecek. Kadrosunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ı bulunduran Feyenoord ilk maçında grubun favorisi Manchester United'ı 1-0 yenerek liderliğe oturdu. Hollanda ekibi bu sezon oynadığı 8 resmi maçını da kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Avrupa'daki gururumuz olan Osmanlıspor ise Zurich deplasmanına çıkacak.



​OSMANLI VE KONYA ZORLU DEPLASMANLARDA

S.Bükreş'i 2-0 yenerek L Grubu mücadelesine galibiyetle başlayan Osmanlıspor'un İsviçre'deki maçı 20.00'de start alacak. Maçta Rus Aleksey Eskov düdük çalacak. H Grubu'nda yer alan ve ilk maçında Shakhtar'a seyircisi önünde 1-0 yenilen Konyaspor ise Belçika'da zorlu bir mücadele verecek. Aykut Kocaman'ın ekibi 20.00'de Gent ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Macar Istvan Vad yönetecek.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 44. SINAV

Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak. 209 maçın 76'sını kazanan Kanarya, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. 90 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Fener, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 43 maça çıktı. 23 galibiyet elde ederken, 7 yenilgi aldı.