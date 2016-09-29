Tolgay: Kazandığımızı düşünmüştük

Dün gece Beşiktaş'ın 11'indesahaya çıkan Tolgay Arslan maçsonunda yaptığı değerlendirmedekendi hataları yüzünden puan kaybettiklerinisöyledi.
KORKMADAN OYNADIK
Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Tolgay, "Öne geçtik. bir iki tane daha atabilirdik ama olmadı. Sonra oyundan düştük. Özellikle 2. yarıda rakibe büyük boşluklar verdik. Onlar da iyi kullandı. Kazanmak istiyorduk ama yapamadık. Kimseden korkmadığımızı gösterdik. İnşallah diğer maçlardan iyi skorlarla döneriz. Verdiğimiz boşlukları düzeltmemiz lazım. Sanki yüzde yüz kazandık gibi düşündük. Yüzde 95 de bu oyunda yetmiyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.