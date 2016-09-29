  1. 2’yi atmamız gerekirdi
  2. Kaybedilmiş birşey yok

Tolgay: Kazandığımızı düşünmüştük

11’de sahaya çıkan Tolgay, “İlk yarıda 3-0’ı bulabilirdik. Verdiğimiz boşlukları azaltmamız lazım. Yüzde yüz kazandık zannettik” dedi

Tolgay: Kazandığımızı düşünmüştük
Dün gece Beşiktaş'ın 11'inde sahaya çıkan Tolgay Arslan maç sonunda yaptığı değerlendirmede kendi hataları yüzünden puan kaybettiklerini söyledi.

KORKMADAN OYNADIK
Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Tolgay, "Öne geçtik. bir iki tane daha atabilirdik ama olmadı. Sonra oyundan düştük. Özellikle 2. yarıda rakibe büyük boşluklar verdik. Onlar da iyi kullandı. Kazanmak istiyorduk ama yapamadık. Kimseden korkmadığımızı gösterdik. İnşallah diğer maçlardan iyi skorlarla döneriz. Verdiğimiz boşlukları düzeltmemiz lazım. Sanki yüzde yüz kazandık gibi düşündük. Yüzde 95 de bu oyunda yetmiyor" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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