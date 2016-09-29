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’ın baba üzüntüsü

’ın babası Bektaş Çalımbay vefat etti

Rıza Çalımbay’ın baba üzüntüsü
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 73 yaşındaki Bektaş Çalım için bugün Etiler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay yarın uçakla Sivas'a götürülecek ve Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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