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Özgecan’ın mezarını ziyaret ettiler

Özgecan’ın mezarını ziyaret ettiler
Mersin'de düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, diğer 7 takım ile birlikte 11 Şubat 2015 tarihinde vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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