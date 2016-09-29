Özgecan’ın mezarını ziyaret ettiler

Mersin'de düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, diğer 7 takım ile birlikte 11 Şubat 2015 tarihinde vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.