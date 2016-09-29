O Sneijder gitti yerine bir başkası geldi

Sneijder'de bu sezon çok büyük bir değişim yaşanıyor... Geçen sezon çoğu hakeme itirazdan toplam 11 sarı kart gören Hollandalı futbolcuya bu nedenle Sarı-Kırmızılı yönetim 2.2 milyon Euro disiplin cezası kesmişti. Bu ceza o dönemde Hollandalı futbolcuya tebliğ edilmiş ancak bir türlü uygulamaya konulmamıştı. Buna rağmen yönetimin bu ceza tehditi sonunda işe yaradı ve Sneijder uslandı.



MUTLU EDİYOR

Sarı-Kırmızılı futbolcu bu sezonki ilk sarı kartını 5. haftada Beşiktaş derbisinde gördü. Pozisyon gereği rakibini düşürüp kontratağı engelleyen Sneijder'e bu kart nedeniyle ceza verilmeyeceği öğrenildi. İdmanlarda en çok çalışan oyuncuların başında gelen Sneijder'in gösterdiği performans Teknik Direktör Riekerink'i fazlasıyla mutlu ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılı oyuncu, Antalyaspor ile oynanacak maçta yine takımın en büyük kozu olacak. Hollandalı yıldız, "Bu sezon sakatlık yaşamazsam en verimli dönemlerimden birini yaşayacağım. Kendime inanıyorum" diye konuştu.