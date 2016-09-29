Ne yaptın be Kartalım

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında evinde Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar maça oldukça tempolu başladı. 12. dakikada Beck, sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası içine ortasını yaptı. Talisca penaltı noktası üzerinden vurdu... Top az farkla auta gitti. 27. dakikada Beşiktaş'ınforveti Aboubakar, ceza yayı üzerinde düşürüldü. 29'da topun başına geçen Portekizli yıldız Quaresma serbest vuruştan attığı muhteşem vuruşla takımını öne geçirdi.
ABOUBAKAR FIRSAT TEPTİ Dakikalar 35'i gösterdiğinde Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Aboubakar, ceza sahası içinde kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak araya giren Khacheridi topu kornere gönderdi. 54'te Caner'in kullandığı serbest vuruşta DinamoKiev savunması topu uzaklaştıramadı. Talisca topun gelişine ceza yayı üstünden vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
KARTAL KAÇIRDI... KiEV ATTI 62'de Aboubakar'ın pasında Talisca kaleciyle karşı karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top filelere gidecekken araya savunma girdi. 63'te Quaresma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti... Top üstten dışarı çıktı. 65'te Dinamo Kiev'in kullandığı serbest vuruşta Tsygankov arka direkte topu ağlara gönderdi. 72'de Kiev sol kanattan etkili geldi. Morozyuk'un ortasında Fabri topu yumrukladı. Dönen topta Garmash vuruşunu yaptı. Top auta çıktı. 87'de Yarmolenko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Fabri yüzde 100'ü çıkardı.
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