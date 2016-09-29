Moussa sola geçiyor!

Fenerbahçe'de Volkan Şen'in cezası bitmediği için kadroda rotasyon olacak. Sarı-Lacivertli ekipte pazar günü oynanan Gaziantepspor maçının ilk 11'inde bugün tek değişiklik olacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Avrupa'da cezalı olan Volkan Şen'in yerine MoussaSow'u takıma monte etmesi bekleniyor. Bir diğer ihtimal ise ileri üçlünün solunda Alper Potuk'un oynaması. Ama MoussaSow ismi şimdilik ağır basıyor.
SAĞDA YİNE VAN DER WIEL
Advocaat'ın sağ bek mevkiinde yine Şener'inyerine Van der Wiel'i oynatmasıbekleniyor. Ancak Hollandalı sağ bekin formdurumu istenilen düzeyde değil.
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