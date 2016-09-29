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Moussa sola geçiyor!

Volkan Şen’in cezası nedeniyle Advocaat rotasyona gidecek. İlei rüçlünün solunda Moussa Sow’un oynaması bekleniyor. Diğer ihtimal ise Apler Potuk.

Moussa sola geçiyor!
Fenerbahçe'de Volkan Şen'in cezası bitmediği için kadroda rotasyon olacak. Sarı-Lacivertli ekipte pazar günü oynanan Gaziantepspor maçının ilk 11'inde bugün tek değişiklik olacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın Avrupa'da cezalı olan Volkan Şen'in yerine Moussa Sow'u takıma monte etmesi bekleniyor. Bir diğer ihtimal ise ileri üçlünün solunda Alper Potuk'un oynaması. Ama Moussa Sow ismi şimdilik ağır basıyor.

SAĞDA YİNE VAN DER WIEL
Advocaat'ın sağ bek mevkiinde yine Şener'in yerine Van der Wiel'i oynatması bekleniyor. Ancak Hollandalı sağ bekin form durumu istenilen düzeyde değil.
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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