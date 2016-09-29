Kupada heyecan katlandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi. Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, Dersimspor’un rakibi olurken, Trabzonspor ise Çorum Belediye ile eşleşti... Kupanın büyük heyecanı canlı yayınlarla ATV, AHABER ve ASPOR ekranlarında olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimine 54 takım katıldı. Kura çekiminde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, genel sekreter KadirKardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kurada yer alan kulüplerin temsilcileri hazır bulundu.
BURSASPOR'UN RAKİBİ YOMRA
Kupanın son şampiyonu Galatasaray, 3. Lig ekibi Dersimspor ile eşleşti. Galatasaray ile Dersimspor, TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 3. Lig'den Çorum Belediyespor ile Bursaspor ise aynı ligden Yomraspor ile grup aşamasına kalabilmek için mücadele edecek.
27 TAKIM GRUPLARA KALACAK Tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Ekim'de yapılacak 3. tur maçları sonucunda 27 takım grup aşamasına kalacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Konya, Başakşehir ve Osmanlı ise gruplara direkt katılacak.
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