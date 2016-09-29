Kaddouri için bir daha

Trabzonspor kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen mali kriterler nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. Özellikle hücum hattında ilk 5 haftada sıkıntı yaşayan Bordo- Mavililer'in devre arasında 26 yaşındaki Faslı oyuncu için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Kaddouri'nin transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.



BEK VE AÇIK DA İSTEYECEK

Tecrübeli hoca ayrıca yönetimden devre arasında mutlaka sağ bek ve sağ açık transferi de isteyecek. Başkan Muharrem Usta'nın maddi manevi tüm şartları seferber edeceği gelen bilgiler arasında.