Güneş’ten faul isyanı!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 11 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, maç sonunda üzgündü. Futbolcularının iyi mücadele ettiğinin altını çizen Güneş, "Gol yediğimiz bölüme kadar gayet soğukkanlıydık. Yediğimiz gol faul değildi. Oyuncunun ayağı kendisine çarptı. Dokunmaya bile gerek yoktu gereksiz bir faul oldu. Golü de çok basit yedik. Golü yiyene kadar kontrol elimizdeydi. Rakibi sahamızdan uzak tutup oyunu taşıdık. Golden sonra moral ve güç olarak düştük. Golden sonra iki forvetle oynamak zor oldu. Rakip kaleye gidemeyince rakip oyunu ele aldı." dedi.



2-0 OLMAYINCA OYUNDA KALDILAR

Güneş, şöyle devam etti: "1-0'dan sonra 2-0 yapabilsek farka gidebilirdik. 2-0 olmayınca rakip oyunda kaldı ve beraberlikten sonra moral buldular. Biz ise düşüş yaşadık. Üzgünüz tabii ki burada puan kaybettiğimiz için. Oyuncularımın performansından son bölüm olarak memnunum. Galatasaray maçı sonrası bu karşılaşmayı oynadık. Yarın (bugün) sabah antrenman yapacağız. Yetişebilirsek Rize'de maç yapacağız." Koşu mesafeleri konusunda görüşlerini aktaran Şenol Güneş, "Benim için koşu mesafesi önemli değil. Hakem de koşuyor, önemli olan verimli koşmak" diyerek sözlerini tamamladı.