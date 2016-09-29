Güneş’ten faul isyanı!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaDinamo Kiev ile Vodafone Arena'da11 berabere kalan Beşiktaş'ta teknikpatron Şenol Güneş, maç sonunda üzgündü.Futbolcularının iyi mücadele ettiğinin altınıçizen Güneş, "Gol yediğimiz bölüme kadargayet soğukkanlıydık. Yediğimiz gol fauldeğildi. Oyuncunun ayağı kendisine çarptı.Dokunmaya bile gerek yoktu gereksizbir faul oldu. Golü de çok basit yedik.Golü yiyene kadar kontrol elimizdeydi.Rakibi sahamızdan uzak tutup oyunu taşıdık.Golden sonra moral ve güç olarakdüştük. Golden sonra iki forvetle oynamakzor oldu. Rakip kaleye gidemeyincerakip oyunu ele aldı." dedi.
2-0 OLMAYINCA OYUNDA KALDILAR
Güneş, şöyle devam etti: "1-0'dan sonra 2-0 yapabilsek farka gidebilirdik. 2-0 olmayınca rakip oyunda kaldı ve beraberlikten sonra moral buldular. Biz ise düşüş yaşadık. Üzgünüz tabii ki burada puan kaybettiğimiz için. Oyuncularımın performansından son bölüm olarak memnunum. Galatasaray maçı sonrası bu karşılaşmayı oynadık. Yarın (bugün) sabah antrenman yapacağız. Yetişebilirsek Rize'de maç yapacağız." Koşu mesafeleri konusunda görüşlerini aktaran Şenol Güneş, "Benim için koşu mesafesi önemli değil. Hakem de koşuyor, önemli olan verimli koşmak" diyerek sözlerini tamamladı.
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