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ilk kez uygulandı!

Beşiktaş-Dinamo Kiev karşılaşmasıyla Türkiye’de bir ilk yaşandı. İlk kez gol teknolojisi bu maçta uygulandı...

Gol çizgisi teknolojisi ilk kez uygulandı!
Beşiktaş'ın 'da karşılaştığı Dinamo Kiev maçında Türkiye'de bir ilk yaşandı. Türkiye'de ilk kez bu maçta uygulandı. Futbol oyun kurallarında 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren değişikliklerden sonra İngiltere- Türkiye maçında da gol çizgisi teknolojisi uygulanmıştı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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