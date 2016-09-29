Spor Toto Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Konyaspor, Gent deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. KAA Gent Stadı'nda oynanacak maçta Macaristan Futbol Federasyonundan Istvan Vad düdük çaldı..
Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, grubun diğer takımlarından Gent, Portekiz'in Braga takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 5 maçta 6 puan alan Konyaspor, puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gent ise ligde 8 maçta 15 puan toplayarak, puan cetvelinde 4. sırada kendine yer buldu.
H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Portekiz takımı Braga'yı ağırlayacak.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
GENT: Rinne, Ndongala, Milisevic, Gershon, Nielsen, Asare, Van der Bruggen, Mitrovic, Saief, Coulibaly, Neto
KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Skubic, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.
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