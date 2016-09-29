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UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Feyenoord'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Feyenoord

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u ağırlıyor.

İlk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya deplasmanından 1 puanı son saniye golüyle alan Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı evinde dize getiren Feyenoord ile zorlu bir maça çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetiyor.



FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef, Lens, Sow, Emenike

FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Dirk Kuyt, Vilhena, Berghuis, Toornstra, Jorgensen.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 20:54
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