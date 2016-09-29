Fenerbahçe - Feyenoord

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u ağırlıyor.
İlk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya deplasmanından 1 puanı son saniye golüyle alan Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı evinde dize getiren Feyenoord ile zorlu bir maça çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetiyor.
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Ozan, Josef, Lens, Sow, Emenike
FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Dirk Kuyt, Vilhena, Berghuis, Toornstra, Jorgensen.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.