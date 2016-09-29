Emre Mor’dan anlamlı teşekkür

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Real Madrid ile oynanan UEFAŞampiyonlar Ligi maçının ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı. Sosyal medya hesaplarından Ronaldo ile karşılaşma sonrası çekilmiş fotoğrafını paylaşan 19 yaşındaki futbolcu, "Hayal kurma. Hayalini yaşa.Bana her gün sağladığın motivasyon için teşekkürederim Cristiano" ifadesini kullandı.
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