  1. Gol çizgisi teknolojisi ilk kez uygulandı!
  2. Napoli Benfica’yı 4 golle devirdi

İşte bu hesapta yoktu

Dinamo Kiev önünde öne geçtiği maçta beraberlikle ayrıldı. Eğer kazansaydı ilk 2 yolunda dev bir adım atacaktı. Kartal kazansaydı Napoli'nin Benfica'yı yenmesi nedeniyle Portekiz ekibine 3, Kiev'e de 4 puan atarak avantaj sağlayacaktı.

İşte bu hesapta yoktu
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ayağına kadar gelen kısmeti tepti. Kartal grubunda oynadığı 2. maçta evinde Dinamo Kiev karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2. yarı bu avantajı koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Siyah-Beyazlı takım için aslında her şey iyi giderken kalesinde gördüğü gol bir anda hesapları alt üst etti. Grubun favorisi olarak gösterilen Napoli, Benfica'yı 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkarmış oldu. Benfica ise bu yenilgiyle 1 puanda kaldı. Kartal eğer Vodafone Arena'dan 3 puanla ayrılsaydı puanını 4'e çıkaracak ve 6 puanlı Napoli'nin 2 puan gerisinde 4 puana sahip olacaktı. Bu durumda Beşiktaş, Benfica'ya 3, Dinamo Kiev'e de 4 puan fark atmış olacaktı. Ancak bu tablo gerçekleşmedi.

NAPOLİ MAÇLARI BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK
Beşiktaş grubunda 2. sırada yer almasına rağmen bundan sonra kritik 4 maç oynayacak. Kartal önce grubun ağır favorisi olarak gösterilen lider Napoli ile 19 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ardından Napoli'yi 1 Kasım'da Vodafone Arena'da ağırlayacak. Kartal 23 Kasım'da bu kez ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Benfica'yı konuk edecek. Siyah- Beyazlılar son maçta ise 6 Aralık'ta Dinamo Kiev'le karşılaşarak grup maçlarını bitirecek.

DİNAMO KİEV KARŞISINDA 5 FARKLI OYUNCU
Teknik Direktörü Şenol Güneş Dinamo Kiev karşısında Galatasaray maçına göre 5 değişiklik yaptı. Derbide ilk 11'de yer alan oyunculardan Oğuzhan ve Gökhan Gönül kadroda yer almadı.

CENK YEDEK
Defansın sağında Gökhan Gönül'ün yerine Beck, Oğuzhan'ın yokluğunda hücuma dönük orta sahada Talisca şans buldu. Derbi maçında forma giyen Gökhan İnler yedek soyunurken savunmanın önünde bu oyuncunun yerine Tolgay ve Atiba görev aldı. Güneş ayrıca derbi maçta oynattığı Olcay Şahan'ın yerine Adriano'yu Cenk'in yerine Aboubakar'ı oynattı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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