İşte bu hesapta yoktu

Beşiktaş Dinamo Kiev önünde öne geçtiği maçta beraberlikle ayrıldı. Eğer kazansaydı ilk 2 yolunda dev bir adım atacaktı. Kartal kazansaydı Napoli'nin Benfica'yı yenmesi nedeniyle Portekiz ekibine 3, Kiev'e de 4 puan atarak avantaj sağlayacaktı.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ayağına kadar gelen kısmeti tepti. Kartal grubunda oynadığı 2. maçta evinde Dinamo Kiev karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2. yarı bu avantajı koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Siyah-Beyazlı takım için aslında her şey iyi giderken kalesinde gördüğü gol bir anda hesapları alt üst etti. Grubun favorisi olarak gösterilen Napoli, Benfica'yı 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkarmış oldu. Benfica ise bu yenilgiyle 1 puanda kaldı. Kartal eğer VodafoneArena'dan 3 puanla ayrılsaydı puanını 4'e çıkaracak ve 6 puanlı Napoli'nin 2 puan gerisinde 4 puana sahip olacaktı. Bu durumda Beşiktaş, Benfica'ya 3, DinamoKiev'e de 4 puan fark atmış olacaktı. Ancak bu tablo gerçekleşmedi.
NAPOLİ MAÇLARI BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK Beşiktaş grubunda 2. sırada yer almasına rağmen bundan sonra kritik 4 maç oynayacak. Kartal önce grubun ağır favorisi olarak gösterilen lider Napoli ile 19Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ardından Napoli'yi 1 Kasım'da Vodafone Arena'da ağırlayacak. Kartal 23 Kasım'da bu kez ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Benfica'yı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar son maçta ise 6 Aralık'ta Dinamo Kiev'le karşılaşarak grup maçlarını bitirecek.
DİNAMO KİEV KARŞISINDA5 FARKLI OYUNCU Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş DinamoKiev karşısında Galatasaraymaçına göre 5 değişiklikyaptı. Derbide ilk11'de yer alan oyunculardanOğuzhan ve GökhanGönül kadroda yeralmadı.
CENK YEDEK
Defansın sağında GökhanGönül'ün yerineBeck, Oğuzhan'ın yokluğundahücuma dönük ortasahada Talisca şans buldu.Derbi maçında forma giyenGökhan İnler yedek soyunurkensavunmanın önünde bu oyuncununyerine Tolgay ve Atiba görevaldı. Güneş ayrıca derbi maçta oynattığıOlcay Şahan'ın yerine Adriano'yuCenk'in yerine Aboubakar'ı oynattı.
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