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’nda Vestel sesleri

Trabzon yönetimi, ünlü elektronik firmasıya stat ismi için masaya oturdu...

Akyazı Stadı’nda Vestel sesleri
Yönetimin Akyazı Stadı'nın isim hakkı için uzun zamandır yaptığı sponsorluk görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-Mavililer yerli firmalardan Vestel ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı. Trabzonspor'un Vestel'den 5 yıl için yılda 5 milyon Euro'dan toplam 25 Milyon Euro talep ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Yönetim kısa süre içinde imzaları atmayı hedefliyor.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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