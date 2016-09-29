Akyazı Stadı’nda Vestel sesleri

Yönetimin Akyazı Stadı'nın isim hakkı için uzun zamandır yaptığı sponsorluk görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Bordo-Mavililer yerli firmalardan Vestel ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı. Trabzonspor'un Vestel'den 5 yıl için yılda 5 milyon Euro'dan toplam 25 Milyon Euro talep ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Yönetim kısa süre içinde imzaları atmayı hedefliyor.