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Ya düzel ya git!

'nin suyu ısınmaya başladı. Bir türlü hazır olmayan Hollandalı yıldıza ocak ayına kadar süre verildi. RVP ocak ayına kadar hazır olmaz ve takıma katkı vermezse yönetim onu Çin kulüplerinden birine satacak. Yönetimin bu mesajının menajerine değil Van Persie'nin direkt kendisine ilettiği belirtildi.

İşte Fenerbahçenin Van Persie planı!
Fenerbahçe'de Robin sıkıntısı devam ederken Sarı-Laciverkli yönetimden Hollandalı futbolcuya ültimaton geldi. yönetimi geçen sezon beklentileri karşılayamayan bu sezon da birçok antrenmanı kaçırıp hala hazır olmayan ve takıma hiçbir katkı veremeyen RVP ile bir araya gelerek, "Sana ocak ayına kadar süre. Ya düzelip takıma katkı yap ya da yeni başka bir takıma satmayı planlıyoruz" mesajını verdi. Bu takımın da Çin Ligi'nden olacağı ve Çin piyasasının araştırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe, 6.5 milyon Euro bonservis bedeli verdiği ve yıllık kazancı maçbaşılarla birlikte 5.5 milyon Euro'yu bulan RVP'den en az zararı yapmak için kendisini mümkün olan en yüksek fiyata satmak istiyor.

YÖNETİM SEZON BAŞINDA TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ
Mesajı alan Van Persie'nin bu duruma bozulduğu ancak kendisi de takıma katkı veremediğini bildiği için fazla tepki vermediği belirtildi. Van Persie'yi sezon başında Premier Lig ekiplerinden Sunderland istemiş, yöneticileri İstanbul'a kadar gelmiş ama Fenerbahçe yönetimi RVP'nin takımda kalması yönünde tercih yapmıştı. Futbol otoriteleri bu noktada yönetimin hata yaptığını Van Persie'nin satılarak hem maliyetin azaltılabileceğini hem de yeni bir oyuncu alınabileceği söylemişlerdi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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