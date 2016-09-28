Ya düzel ya git!

Van Persie'nin suyu ısınmaya başladı. Bir türlü hazır olmayan Hollandalı yıldıza ocak ayına kadar süre verildi. RVP ocak ayına kadar hazır olmaz ve takıma katkı vermezse yönetim onu Çin kulüplerinden birine satacak. Yönetimin bu mesajının menajerine değil Van Persie'nin direkt kendisine ilettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Robin Van Persie sıkıntısı devam ederken Sarı-Laciverkli yönetimden Hollandalı futbolcuya ültimaton geldi. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon beklentileri karşılayamayan bu sezon da birçok antrenmanı kaçırıp hala hazır olmayan ve takıma hiçbir katkı veremeyen RVP ile bir araya gelerek, "Sana ocak ayına kadar süre. Ya düzelip takıma katkı yap ya da yeni başka bir takıma satmayı planlıyoruz" mesajını verdi. Bu takımın da Çin Ligi'nden olacağı ve Çin piyasasının araştırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe, 6.5milyon Euro bonservis bedeli verdiği ve yıllık kazancı maçbaşılarla birlikte 5.5 milyon Euro'yu bulan RVP'den en az zararı yapmak için kendisini mümkün olan en yüksek fiyata satmak istiyor.
YÖNETİM SEZON BAŞINDA TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ Mesajı alan Van Persie'ninbu duruma bozulduğu ancak kendiside takıma katkı veremediğini bildiğiiçin fazla tepki vermediği belirtildi.Van Persie'yi sezon başında PremierLig ekiplerinden Sunderland istemiş,yöneticileri İstanbul'a kadargelmiş ama Fenerbahçe yönetimiRVP'nin takımda kalması yönündetercih yapmıştı. Futbol otoriteleri bunoktada yönetimin hata yaptığını VanPersie'nin satılarak hem maliyetinazaltılabileceğini hem de yeni biroyuncu alınabileceği söylemişlerdi.
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