  1. Beşiktaş yine PFDK’lık oldu
  2. Kiev inşallah yine hata yapar

Trabzon’un kupadaki rakibi belli oluyor

Kupada 3. Eleme Turu Kura Çekimi bugün yapılacak. ATV ve A Spor’dan canlı yayınlanacak olan kura çekime Trabzonspor da katılacak.

Trabzon’un kupadaki rakibi belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün yapılacak. TFF'nin Beykoz Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. ATV ve A Spor kura çekimini canlı olarak ekranlara getirecek. Kura çekimine Trabzonspor, Bursaspor, Ç.Rizespor gibi takımlar da iştirak edecek.
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar