Trabzon’un kupadaki rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün yapılacak. TFF'nin Beykoz Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. ATV ve A Spor kura çekimini canlı olarak ekranlara getirecek. Kura çekimine Trabzonspor, Bursaspor, Ç.Rizespor gibi takımlar da iştirak edecek.