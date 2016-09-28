Trabzonspor’a karşı asla tolerans yok

Trabzonspor hakemler ve rakip takımlardan çok çekiyor. Ligde geride kalan 5 haftada hakemler her 7.5 faulde bir kart çıkarırken, Trabzonspor'a her 6.6 faulde bir kart gösterdi. Bordo-Mavililer ayrıca istatistiklere göre ligin en çok topa sahip olan 4. takımı ve en çok şut çeken 3. takımı oldu. Geçtiğimiz sezon hakemlerden yana canı yanan Trabzonspor bu sezon da yine hakemlerin hışmına uğradı.
99 FAUL YAPILDI Trabzonspor bu sezon ayrıca ligin açık ara en fazla faul yapılan takımı oldu. Toplamda 99 faul yapılan Bordo-Mavili takımı 87 faul yapılan Başakşehir izledi. Trabzonspor 5 maçta toplam 100 faul yaparken 15 sarı kart görmekten kurtulamadı.
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