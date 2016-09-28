Tarihi bir gün yaşayacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu AnderasBeck, Vodafone Arena'da tarihi bir gün yaşayacaklarını ifade etti. Bir sene boyunca bunun için çalıştıklarını belirten Alman futbolcu, "Geçenseneki tüm mücadelelerbunun için. Burayı hakettik. Burası Avrupa futbolununzirvesi. Tarihi bir günyaşanacak, teknik direktörümüzünde iyibir planı olduğuna inanıyorum" dedi. Siyah-Beyazlı oyuncu ayrıca, "İlkmaçımızı da kazanabilirdikama dış sahada kaybetmemekde önemli. Dengelive zor bir grup. Bu zor gruptançıkabilmemiz için özellikleiç saha maçlarımızıkazanmalıyız. Hepimizbunun bilinci içindeyiz" diye konuştu.
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