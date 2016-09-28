Tarihi bir gün yaşayacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Anderas Beck, Vodafone Arena'da tarihi bir gün yaşayacaklarını ifade etti. Bir sene boyunca bunun için çalıştıklarını belirten Alman futbolcu, "Geçen seneki tüm mücadeleler bunun için. Burayı hak ettik. Burası Avrupa futbolunun zirvesi. Tarihi bir gün yaşanacak, teknik direktörümüzün de iyi bir planı olduğuna inanıyorum" dedi. Siyah-Beyazlı oyuncu ayrıca, "İlk maçımızı da kazanabilirdik ama dış sahada kaybetmemek de önemli. Dengeli ve zor bir grup. Bu zor gruptan çıkabilmemiz için özellikle iç saha maçlarımızı kazanmalıyız. Hepimiz bunun bilinci içindeyiz" diye konuştu.