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Skrtel: 3 puan için her şeyi yapacağız

Skrtel: 3 puan için her şeyi yapacağız
Dün FB TV'ye bağlanan , Feyenoord maçı hakkında konuştu. Slovak stoper, "Çok zor bir maç olacak, hazırız bu maça ve 3 puan için her şeyi yapacağız" dedi. Ligde galibiyet serisini arttırmak istediklerini de söyleyen Skrtel, "Maç maç bakacağız. Ve her maçta hedefimiz 3 puan" diye konuştu
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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