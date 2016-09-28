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Osmanlı 3 puana uçtu

Osmanlı 3 puana uçtu
Avrupa Ligi L Grubu ikinci maçında yarın Zürih ile deplasmanda karşılaşacak olan Osmanlıspor, İsviçre'ye gitti. Osmanlıspor Kulüp Genel Menajeri kazanmak istediklerini belirterek, "3 puan aldığımız takdirde 6 puana yükseleceğiz. İş bitmeyecek ama avantaj yakalayacağız" dedi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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