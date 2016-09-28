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Mostar’da zafere ulaştı

’nde sezonun 7. yarışı Bosna Hersek’te yapıldı

Navratil Mostar’da zafere ulaştı
Katılımcıların yer çekimine meydan okuduğu ve 27 metre yükseklikten 85 km hızı bulan atlayışların gerçekleştiği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 2016'da erkeklerde yedinci, kadınlarda ise beşinci yarışı Bosna Hersek'te gerçekleşti. Galler'de ilk birinciliğine ulaşan Çek Michal Navratil, tarihi Mostar Köprüsü'nde gerçekleşen yarıştan da zaferle ayrıldı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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