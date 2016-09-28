Kulübede sorun var!

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, GSTV'ye önemli açıklamalar yaptı. Teknik kadro içinde problem yaşandığı itiraf eden Nazifoğlu, "Üç tane Hollandalı çalıştırıcımız, iki tane de bizim değerli arkadaşımız var. Ben de senkronizasyon problemini hissediyorum. Hemen oturup konuşacağız. Bu sorunu hızlıca çözeceğiz" dedi. Nazifoğlu'nun sözleri, "Oyuncu değişiklikleri bu nedenle mi geç yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Riekerink'e destek veren Nazifoğlu, "Bu işi bilmiyor diye haber yapıyorlar. Bilse neler olacak demek ki. Derbi kaybetmiyor. Hata da yapabilir kim hata yapmıyor. Değişikliklere laf ediliyor. Kulübede Messi mi vardı? 6 oyuncusu eksik" dedi.



SELÇUK ÜZGÜN VE ESKİ FORMUNDA DEĞİL

Kaptan Selçuk İnan'a yapılan eleştirileri değerlendiren Levent Nazifoğlu, "Yılların verdiği bir yorgunluk var. Biz onu eski Selçuk olarak bekliyoruz. Kabiliyet de güç de var. Selçuk yıllardır dinlenemedi. Milli Takım'a çağrılmamak da etkiledi, üzüldü. Eski formunda değil" yorumunu yaptı. Bruma için, "Elmas gibi... Sürati ve çabuk düşünmesi Allah vergisi" ifadesini kullanan Nazifoğlu, Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un performansının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.



ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Nazifoğlu'nun, Türk futbolunda barış rüzgarlarının estiği irb dönemde "2 bin 100 taraftarımız Vodafone Arena'yı susdtur" demesi" sosyal medyada çok büyük tepki topladı.

Yaptığı sivri demeçlerle sürekli ortamı geren Levent Nazifoğlu dün de açıklamalarıyla tepki çekti. Beşiktaş derbisini değerlendiren Nazifoğlu, "2 bin 100 taraftarımız Vodafone Arena'yı susturdu. Stadın akustiği de iyi değil" demesi sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Türk futbolunda dostluk rüzgarlarının estiği bir ortamda, rakip takım taraftarını hedef alan Nazifoğlu için sosyal medyada sert ifadeler kullanıldı. Başkan Dursun Özbek'in de bu sözlerden rahatsızlık duyduğu öğrenildi.



BAŞKAN DURUMA EL KOYACAK

Başkan Özbek'in Riekerink ve yardımcılarıyla bizzat görüşme yapacağı ifade ediliyor.