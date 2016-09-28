Kiev inşallah yine hata yapar

“Rakibimiz çok güçlü bir takım. Atak oynadığımız kadar savunmaya da ihtiyacımız olan bir maç. Kiev karşısında taraftarımızın da etkisiyle gerekeni yaparız.” "Her maçın ayrı bir önemi var. Sonuçta gruptan çıkmak için mücadele ediyoruz. Yetmez ama en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz."
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, DinamoKiev karşısında kazanmaktanbaşka bir düşünceleriolmadığını söyledi. Tecrübeli hocataraftarın etkisiyle oyunlarını birleştireceklerinisöyleyerek, "Rakibimizçok güçlü ve koşan birtakım. Yardımlaşmayı iyi yapıyorlar.Yarmolenko gibi önemlibir oyuncuları var. Geçensene Shakhtar'a fark yapan birtakım. Çok koşmamız gerekenbir maç. Atak oynadığımızkadar savunmaya da ihtiyacımızolan bir maç" dedi. Her maçınönemli olduğuna dikkat çekenGüneş, "Sonuçta biz gruptançıkmak istiyoruz. Yetmez amaen kötü ihtimalle UEFA AvrupaLigi'ne kalmak istiyoruz. Bununiçin gereğini yapacağız" dedi.
OĞUZHAN İSTİKRARI YAKALAYAMADI Oğuzhan'ın önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Güneş,"Ama bu yıl istediği istikrarıyakalayamadı. Oğuzhan ikiyönlü oynayabildiği için bu takımdaoynadı. Ağrısı var bu nedenleDinamo Kiev karşısındaoynamayabilir" ifadesini kullandı. D.Kiev'in Napoli önünde yediği golleri hatırlatan ve "İnşallah yine hata yaparlar" diyen Güneş, Aboubakar ve Talisca'nın ise zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek sözlerini bitirdi.
KARTALKRİTİK MAÇAHAZIR Beşiktaş, D.Kievmaçının hazırlıklarınıVodafone Arena'dayaptığı son idmanla tamamladı.Teknik direktörŞenol Güneş'intaktik çalışma üzerindedurduğu öğrenildi.
OĞUZHAN YOK
Bu akşam sahaya süreceği11'i deneyen başarılıhocanın, Caner Erkin'iorta alanda kullandığı, Olcay'ıise yedek bıraktığıöğrenildi. Sakatlığı nedeniyleidmana çıkmayanOğuzhan bu akşamforma giyemeyecek.
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