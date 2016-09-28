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Kiev inşallah yine hata yapar

“Rakibimiz çok güçlü bir takım. Atak oynadığımız kadar savunmaya da ihtiyacımız olan bir maç. Kiev karşısında taraftarımızın da etkisiyle gerekeni yaparız.” "Her maçın ayrı bir önemi var. Sonuçta gruptan çıkmak için mücadele ediyoruz. Yetmez ama en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz."

Kiev inşallah yine hata yapar
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşısında kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca taraftarın etkisiyle oyunlarını birleştireceklerini söyleyerek, "Rakibimiz çok güçlü ve koşan bir takım. Yardımlaşmayı iyi yapıyorlar. Yarmolenko gibi önemli bir oyuncuları var. Geçen sene Shakhtar'a fark yapan bir takım. Çok koşmamız gereken bir maç. Atak oynadığımız kadar savunmaya da ihtiyacımız olan bir maç" dedi. Her maçın önemli olduğuna dikkat çeken Güneş, "Sonuçta biz gruptan çıkmak istiyoruz. Yetmez ama en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunun için gereğini yapacağız" dedi.

OĞUZHAN İSTİKRARI YAKALAYAMADI
Oğuzhan'ın önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Güneş, "Ama bu yıl istediği istikrarı yakalayamadı. Oğuzhan iki yönlü oynayabildiği için bu takımda oynadı. Ağrısı var bu nedenle Dinamo Kiev karşısında oynamayabilir" ifadesini kullandı. D.Kiev'in Napoli önünde yediği golleri hatırlatan ve "İnşallah yine hata yaparlar" diyen Güneş, Aboubakar ve Talisca'nın ise zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek sözlerini bitirdi.

KARTAL KRİTİK MAÇA HAZIR
Beşiktaş, D.Kiev maçının hazırlıklarını Vodafone Arena'da yaptığı son idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in taktik çalışma üzerinde durduğu öğrenildi.

OĞUZHAN YOK
Bu akşam sahaya süreceği 11'i deneyen başarılı hocanın, Caner Erkin'i orta alanda kullandığı, Olcay ise yedek bıraktığı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Oğuzhan bu akşam forma giyemeyecek.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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