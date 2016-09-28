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Kartal’sın Dinamo'yu avlarsın

İlk maçında Benfica deplasmanından puan çıkaran Kartal’ın kritik sınavı saat 21.45’te başlayacak. Maçı Alman Zwayer yönetecek

Kartal’sın Dinamoyu avlarsın
Beşiktaş bu akşam Vodafone Arena'da çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak... Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçını Lizbon'da oynayan ve Anderson Talisca'nın uzatmalardaki muhteşem golüyle Benfica ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar bu kez Dinamo Kiev'i konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Maçı Tivibu Spor naklen yayınlayacak. Hafta sonu Süper Lig'de 2-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Oğuzhan'ın forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Avrupa kadrosunda bulunmayan Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz de takımdaki yerini alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 32. KEZ SAHADA
Gruptaki diğer maçta ise 3 puanlı Napoli ile 1 puanlı Benfica, 21.45'te İtalya'da karşılaşacak... Beşiktaş şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü. Beşiktaş sahasında ise 15 maçta 6 galibiyet almayı başardı. Kartal ayrıca 1 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.

DOLMABAHÇE'DE 2483 GÜN SONRA DEVLER LİGİ MAÇI
Dinamo Kiev maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Arena, tarihi bir gün yaşayacak. Kartal'ın yeni mabedi ilk kez bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ayrıca Dolmabahçe'de 2483 gün sonra Devler Ligi sınavı verecek. Son maç 8 Aralık 2009'da CSKA Moskova ile oynanmıştı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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