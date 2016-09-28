Kartal’sın Dinamo'yu avlarsın

Beşiktaş bu akşam VodafoneArena'da çokönemli bir 90 dakikayaçıkacak... Şampiyonlar LigiB Grubu'nda ilk maçını Lizbon'daoynayan ve AndersonTalisca'nın uzatmalardaki muhteşemgolüyle Benfica ile 1-1berabere kalan Siyah-Beyazlılarbu kez Dinamo Kiev'i konuk edecek.Saat 21.45'te başlayacak olankarşılaşmayı Alman hakem FelixZwayer yönetecek. Maçı TivibuSpor naklen yayınlayacak. Haftasonu Süper Lig'de 2-0 geriye düşmesinerağmen Galatasaray ile2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlığıbulunan Oğuzhan'ın formagiymesi beklenmiyor. Ayrıca Avrupakadrosunda bulunmayan ÖmerŞişmanoğlu ve Aras Özbiliz detakımdaki yerini alamayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 32. KEZ SAHADA Gruptaki diğer maçta ise 3 puanlı Napoli ile 1 puanlı Benfica, 21.45'te İtalya'da karşılaşacak... Beşiktaş şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü. Beşiktaş sahasında ise 15 maçta 6 galibiyet almayı başardı. Kartal ayrıca 1 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.
DOLMABAHÇE'DE2483 GÜN SONRA DEVLER LİGİ MAÇI Dinamo Kiev maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Arena, tarihi bir gün yaşayacak. Kartal'ın yeni mabedi ilk kez bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ayrıca Dolmabahçe'de 2483 gün sonra Devler Ligi sınavı verecek. Son maç 8 Aralık 2009'da CSKAMoskova ile oynanmıştı.
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