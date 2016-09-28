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Zagreb’te güle oynaya

Juventus Zagreb’te güle oynaya
Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Juventus, Dinamo Zagreb deplasmanında 4-0 kazanarak puanını 4'e çıkardı. Golleri Pjanic, Higuain, Dybala ve Semper (k.k) attı. Gecenin toplu sonuçları şöyle: A Grubu: CSKA-Tottenham: 0-1, Monaco-Leverkusen: 1-1, B Grubu: Dortmund-Real Madrid: 2-2, Sporting-Legia: 2-0, C Grubu: Leicester City-Porto: 1-0, Kohenhag- Brugge: 4-0, D Grubu: Dinamo Zagreb- : 0-4, Sevilla-Lyon: 1-0.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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