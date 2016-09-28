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: Benim işim savaşmak

Josef de Souza: Benim işim savaşmak
Gaziantepspor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü alan Josef de Souza, "Benim için takımım için savuşmak. Görevimi yapıp gol atınca ve maçı da kazanınca o gece uyumak istemiyorum. Hep maçı düşünmek istiyorum" dedi. Takım olarak daha iyiye gideceklerine inandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Yeni hoca ve oyuncular. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Taraftar bize destek olsun" diye konuştu.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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