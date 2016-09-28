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İstanbul çok güvenli bir şehir

’nin İstanbul’da yapılması için resmi imzalar dün Four Seasons Bosphorus Otel’de atıldı. CEO’su Jordi Bertomeu, “Başka bir yere gerek yoktu. İstanbul çok güvenilir bir şehir” dedi...

İstanbul çok güvenli bir şehir
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2017 Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılması için resmi imzalar atıldı. Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, TBF Başkanı Harun Erdenay ve Avrupa Ligi Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu katıldı. Final Four'un gerçekleştirileceği salonun adı ise Sinan Erdem Spor Salonu olarak açıklandı. Diğer aday ise Ülker Sport Arena'ydı.

BERTOMEU: TARİHİ BİR SEZON YAŞAYACAĞIZ
Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, THY ile yaptıkları iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "2017 Dörtlü Final'in İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olmasından gurur duyuyoruz. Avrupa Ligi en iyi takımların birbirleriyle mücadele edeceği tarihi bir sezonu yaşayacak. İstanbul güvenli bir şehirdir. Değişiklik yapıp başka bir şehre Final-Four'u vermeye gerek yoktu" diye konuştu.

SADECE 5 YIL SONRA
İstanbul'un 5 yıl gibi kısa bir zaman aralığından sonra yeniden Final Four'a ev sahipliği yapacak olması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Bunda THY'nin Avrupa Ligi'ne ana sponsor olmasının büyük payı olduğu ifade ediliyor. 5 yıl önce yapılan Final Four'da Olympiakos, finalde CSKA'yı yenerek şampiyon olmuştu.

BAKAN KILIÇ: BU ÜLKEDE FİNAL FOUR'U İSTEMEYEN VAR
Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Dörtlü Final'in tekrar İstanbul'da yapılıyor olması gerçekten önemli bir unsur. Bunu görmek istemeyenler olabilir. Maalesef görmek istemeyenler arasında ülkemizdeki bazı kişiler de oluyor" dedi. Bakan Kılıç, "Final Four'u en iyi olan takım kazın. Umarım en iyi takım bizim bizim takımlardan biri olur" ifadesini kullandı.

TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER!
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Dörtlü Final'in başarılı bir şekilde düzenlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Organizasyonun, İstanbul'da düzenlenecek olmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Biz valilik olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

​AYCI: UMARIM TÜRK TAKIMI KAZANIR
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Türk basketbolunun bugün geldiği nokta taktire şayandır. Umarım Final-Four'da kupayı Türk takımı kazanır" diye konuştu.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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