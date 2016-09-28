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Golü değil deparı konuşuldu

’nin 90+4’deki deparı Fenerliler’i mest etti

Golü değil deparı konuşuldu
2-1 kazanılan Gaziantep maçının uzatmalarının son dakikasında sağ kanattan inanılmaz bir depar atan ve geriden gelip Antepli futbolcu yetişemeden topu alan 'nin bu deparı golü kadar konuşuldu.

FİT DURUMDA...
Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Emenike'nin son derece fit olduğunda birleşirken, "Kendisine iyi bakmış. Mental olarak da olgunlaşmış. En önemlisi takımı için savaşıyor" denildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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