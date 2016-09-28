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’ye özel televizyon!

Vestel’in F.Bahçe logolu özel telefon ve televizyonları satışa sunulacak

Fenerbahçe’ye özel televizyon!
F.Bahçe Kulübü, Vestel ile özel telefon ve televizyon üretimi için lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre sarı-lacivertli taraftarlar için Vestel'in logolu özel telefon ve televizyonları, Fenerium ve Vestel mağazalarında satılacak. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, "Teknolojimizi spor tutkumuzla bir araya getirdik" diye konuştu.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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