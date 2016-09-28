Fenerbahçe antrenmanında yüzler gülüyor!

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Feyenoord maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Üst üste gelen 2 galibiyet nedeniyle futbolcular neşeliydi.



1.5 SAAT DEVAM ETTİ...

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



FERNANDAO HALA DÖNEMEDİ

Kayserispor maçında sakatlanan Fernandao çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu Feyenoord ve Osmanlıspor maçlarında kadroda olmayacak. Tedavisi devam eden Fernandao'nun önünüzdeki hafta takımla birlikte çalışma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.