Fenerbahçe antrenmanında yüzler gülüyor!

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Feyenoord maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Üst üste gelen 2 galibiyet nedeniyle futbolcular neşeliydi.
1.5 SAAT DEVAM ETTİ...
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
FERNANDAO HALA DÖNEMEDİ Kayserispor maçında sakatlanan Fernandaoçalışmalarını takımdan ayrı olaraksürdürüyor. Brezilyalı futbolcu Feyenoordve Osmanlıspor maçlarında kadroda olmayacak.Tedavisi devam eden Fernandao'nunönünüzdeki hafta takımla birlikte çalışma ihtimalininbulunduğu ifade ediliyor.
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