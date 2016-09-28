Eczacıbaşı Spor Kulübü 50. yaşını kutladı

Türk sporunun lokomotiflerinden Eczacıbaşı 50. yılını kutladı... Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenen gecede, kulübün kurulduğu yıldan bu yana kadrosunda yer alan sporcular, teknik ve idari yöneticiler ile spor camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Kadın voleybolunda sağlanan ulusal ve uluslararası ileri başarıların, kadınların toplumsal varlıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu gördükçe, spor girişimlerimizi destekleme kararlılığımız pekişiyor" diye konuştu.
ÖZKAN MUTLUGİLPLAKET VERDİ TVF Başkanı Özkan Mutlugil, Bülent ve Faruk Eczacıbaşı'na birer plaket verdi.
NESLİHAN: TÜM KUPALARI İSTİYORUZ Eczacıbaşı'nın kaptanı NeslihanDemir Güler, kulübün 50.yılını kutladığı gecede iddialı açıklamalaryaptı. Milli oyuncu, "İnşallah100. yılı da hep beraber kutlarız.Yeni sezonda tüm kupaları almakistiyoruz. Çok güçlü ve iddialı birkadromuz var" ifadesini kullandı.
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