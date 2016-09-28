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Spor Kulübü 50. yaşını kutladı

1966 yılında temelleri atılan ’nın 50. yaş günü kutlamasına camianın önde gelen isimleri katıldı...

Eczacıbaşı Spor Kulübü 50. yaşını kutladı
Türk sporunun lokomotiflerinden 50. yılını kutladı... Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenen gecede, kulübün kurulduğu yıldan bu yana kadrosunda yer alan sporcular, teknik ve idari yöneticiler ile spor camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Kadın voleybolunda sağlanan ulusal ve uluslararası ileri başarıların, kadınların toplumsal varlıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu gördükçe, spor girişimlerimizi destekleme kararlılığımız pekişiyor" diye konuştu.

ÖZKAN MUTLUGİL PLAKET VERDİ
TVF Başkanı Özkan Mutlugil, Bülent ve Faruk Eczacıbaşı'na birer plaket verdi.

NESLİHAN: TÜM KUPALARI İSTİYORUZ
Eczacıbaşı'nın kaptanı Neslihan Demir Güler, kulübün 50. yılını kutladığı gecede iddialı açıklamalar yaptı. Milli oyuncu, "İnşallah 100. yılı da hep beraber kutlarız. Yeni sezonda tüm kupaları almak istiyoruz. Çok güçlü ve iddialı bir kadromuz var" ifadesini kullandı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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